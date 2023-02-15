https://news.day.az/world/1538391.html В Иране казнили еще шестерых заключенных
В Иране казнили еще шестерых заключенных
14 февраля в иранских городах Урмия, Газвин и Кередж были повешены шестеро заключенных.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на иранскую правозащитную организацию.
В Газвине были приведены в исполнение смертные приговоры Ахмеду Сюмери, Бехзаду Алирзаи, а в Кередже - Али Пурхейдари и Мехди Дустдари.
Имена повешенных в Урмие неизвестны.
Правозащитная организация отметила, что данные лица приговорены к смертной казни якобы за торговлю наркотиками и убийства.
Отметим, что судебная система Ирана и государственные СМИ не предоставили никакой информации о них.
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