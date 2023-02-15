В Иране казнили еще шестерых заключенных

14 февраля в иранских городах Урмия, Газвин и Кередж были повешены шестеро заключенных.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на иранскую правозащитную организацию.

В Газвине были приведены в исполнение смертные приговоры Ахмеду Сюмери, Бехзаду Алирзаи, а в Кередже - Али Пурхейдари и Мехди Дустдари.

Имена повешенных в Урмие неизвестны.

Правозащитная организация отметила, что данные лица приговорены к смертной казни якобы за торговлю наркотиками и убийства.

Отметим, что судебная система Ирана и государственные СМИ не предоставили никакой информации о них.