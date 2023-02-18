В Иране женщина-инженер в знак протеста сняла платок с головы и покинула собрание
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Тегеране (столица Ирана) женщина-инженер выступила против решения о том, чтобы не допускать кандидаток без хиджаба в президиум инженерной организации.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

В знак протеста она сняла платок со своей головы, бросила его на пол и покинула собрание.