В Иране женщина-инженер в знак протеста сняла платок с головы и покинула собрание

В Тегеране (столица Ирана) женщина-инженер выступила против решения о том, чтобы не допускать кандидаток без хиджаба в президиум инженерной организации.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

В знак протеста она сняла платок со своей головы, бросила его на пол и покинула собрание.