https://news.day.az/world/1539174.html В Иране женщина-инженер в знак протеста сняла платок с головы и покинула собрание - ВИДЕО
В Иране женщина-инженер в знак протеста сняла платок с головы и покинула собрание - ВИДЕО
В Тегеране (столица Ирана) женщина-инженер выступила против решения о том, чтобы не допускать кандидаток без хиджаба в президиум инженерной организации.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
В знак протеста она сняла платок со своей головы, бросила его на пол и покинула собрание.
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