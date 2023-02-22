В Иране владельцы грузовиков проводят акцию протеста против режима мулл.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

Было отмечено, что в городе Нур провинции Мазендеран машины бастующих водителей уже два дня стоят на дороге.