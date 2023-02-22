https://news.day.az/world/1540396.html В Иране владельцы грузовиков проводят акцию протеста против режима мулл - ВИДЕО
В Иране владельцы грузовиков проводят акцию протеста против режима мулл - ВИДЕО
В Иране владельцы грузовиков проводят акцию протеста против режима мулл.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
Было отмечено, что в городе Нур провинции Мазендеран машины бастующих водителей уже два дня стоят на дороге.
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