В Иране владельцы грузовиков проводят акцию протеста против режима мулл
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В Иране владельцы грузовиков проводят акцию протеста против режима мулл.

Об этом  передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

Было отмечено, что в городе Нур провинции Мазендеран машины бастующих водителей уже два дня стоят на дороге.