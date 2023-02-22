Похищенному и вывезенному в Иран гражданину Германии вынесли смертный приговор

Иранский суд приговорил Джамшида Шармехда, имеющего двойное гражданство, к смертной казни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

На суде, состоявшемся 21 февраля, Шармехду не предоставили адвоката.

Суд, утверждая, что он причастен к "подготовке и координировании террористических актов", обвинил Шармехда в действиях, приведших к серьезному нарушению общественного порядка.

Отмечается, что 67-летний Шармехд является гражданином Германии. С 2003 года проживал в Калифорнии. В июле 2020 года во время поездки на Ближний Восток он был похищен иранскими силами безопасности и доставлен в Иран.

Его дочь Гезале Шармехд заявила, что выдвинутые против ее отца обвинения сфабрикованы, он - радиокорреспондент, который всего лишь освещал недовольство народа.