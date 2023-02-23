В Иране каждый четвертый человек живет за чертой бедности

В 200 регионах Ирана 19,7 млн человек живут за чертой бедности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на заместителя министра внутренних дел ИРИ Али Мухаммеди.

По его словам, необходимо принять действенные меры, связанные с жильем, здоровьем, гигиеной, занятостью, образованием, обучением, питанием и одеждой, спортом и другими сферами для этих жителей.

Недавно Министерство кооперации, труда и социального обеспечения Ирана объявило, что в прошлом году примерно 30% населения страны, то есть 25 560 000 человек, находились за чертой бедности.

Однако информационное агентство Tasnim, раскритиковав эту статистику, заявило, что хотя порог бедности в 2022 году не был обнародован, на самом деле он значительно поднялся по сравнению с 2021-м.

По официальным данным, в 2019 году в Иране доход на душу населения по сравнению с 2010 годом снизился на 34%.

Напомним, согласно статистике за 2021 год население Ирана составляло 87 920 000 человек.