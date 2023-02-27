В Камеруне прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела на пути следования участников массового забега на юго-западе Камеруна. Пострадали 19 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным агентства, взрывы небольшой мощности прогремели на участке трассы в городе Буэа. Их точное число не сообщается.

Из 19 пострадавших троим потребовалась помощь хирургов. Погибших нет. Всего в забеге участвовали 529 человек.

По предположению правоохранительных органов, произошедшее - теракт местных сепаратистов.