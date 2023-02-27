https://news.day.az/world/1541883.html Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Глава МАГАТЭ посетит Тегеран
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время прибудет с визитом в Иран. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Генеральный директор МАГАТЭ в ближайшие дни совершит визит в Иран по официальному приглашению главы Организации по атомной энергии [Ирана]", - цитирует его агентство Tasnim.
Камальванди также заявил, что на прошлой неделе в ходе инспекций МАГАТЭ стороны провели продуктивные переговоры.
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