Глава МАГАТЭ посетит Тегеран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время прибудет с визитом в Иран. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор МАГАТЭ в ближайшие дни совершит визит в Иран по официальному приглашению главы Организации по атомной энергии [Ирана]", - цитирует его агентство Tasnim.

Камальванди также заявил, что на прошлой неделе в ходе инспекций МАГАТЭ стороны провели продуктивные переговоры.