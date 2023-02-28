Иранская валюта рухнула
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Иранская валюта упала до рекордного минимума, впервые опустившись до отметки 600 000 риалов за доллар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, среди основных причин - последствия масштабных антиправительственных протестов и срыва ядерной сделки 2015 года, а также перспектива ужесточения международных санкций из-за оказания помощи России в войне с Украиной.

В последние дни иранцы выстраиваются в длинные очереди перед обменными пунктами в надежде приобрести все более дефицитные доллары.

За последний год иранская валюта потеряла более половины своей стоимости. Инфляция в стране в январе составила 53,4%.