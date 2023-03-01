Массовое отравление в Иране

Невыясненные отравления в Иране зафиксированы и в Ардебиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ректор Ардебильского университета медицинских наук сказал, что отравления зафиксированы в 7 школах города, в результате 108 учащихся госпитализированы.

Напомним, в Иране в некоторых регионах, включая города Гум и Буруджерд, растут случаи отравления среди школьников.