Ещё более 10 школ и одно студенческое общежитие в Иране подверглись химико-биологической атаке (преимущественно газовой).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Официальные власти обвиняют в организации атак Израиль, оппозиция обвиняет КСИР.

Слухи и многие местные ТГ-каналы активно обвиняют ячейки "Талибана" и "Аль-Каиды", подчёркивая, что атаки идут преимущественно на учащихся девочек. Приводит это к быстрому озлоблению и росту противоречий между шиитами и суннитами ("Талибан" и "Аль-Каида" пополняется суннитами) в стране.