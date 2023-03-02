https://news.day.az/world/1542754.html Газовая атака на учебные заведения в Иране - ВИДЕО
Газовая атака на учебные заведения в Иране - ВИДЕО
Ещё более 10 школ и одно студенческое общежитие в Иране подверглись химико-биологической атаке (преимущественно газовой).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Официальные власти обвиняют в организации атак Израиль, оппозиция обвиняет КСИР.
Слухи и многие местные ТГ-каналы активно обвиняют ячейки "Талибана" и "Аль-Каиды", подчёркивая, что атаки идут преимущественно на учащихся девочек. Приводит это к быстрому озлоблению и росту противоречий между шиитами и суннитами ("Талибан" и "Аль-Каида" пополняется суннитами) в стране.
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