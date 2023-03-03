В иранском Захедане вновь начались протесты
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В Захедане (иранская провинция Систан и Белуджистан) вновь начались протесты.

Как передает Day.Az, белуджский народ, который не хочет мириться с несправедливой властью режима мулл, вновь начал пятничные протесты.

Отметим, в Захедане режим мулл сконцентрировал репрессивные силы для пресечения протестов этнических белуджей.