https://news.day.az/world/1543374.html В иранском Захедане вновь начались протесты - ВИДЕО
В иранском Захедане вновь начались протесты - ВИДЕО
В Захедане (иранская провинция Систан и Белуджистан) вновь начались протесты.
Как передает Day.Az, белуджский народ, который не хочет мириться с несправедливой властью режима мулл, вновь начал пятничные протесты.
Отметим, в Захедане режим мулл сконцентрировал репрессивные силы для пресечения протестов этнических белуджей.
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