Глава МАГАТЭ провел в Тегеране переговоры с главой иранского МИД

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в субботу в Тегеране переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что встреча Гросси с главой иранского МИД "прошла после переговоров гендиректора МАГАТЭ с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами". Какие темы обсуждали Гросси и министр иностранных дел, не сообщается.

Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Тегеран в пятницу вечером и уже провел два раунда переговоров с главой ОАЭИ. Как отметил Гросси, диалог идет серьезный и "атмосфера на переговорах позитивная", добавив, что в ходе нынешнего рабочего визита в Тегеран он "заметил настрой иранской стороны на сотрудничество".