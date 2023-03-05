Протесты вспыхнули в Иране из-за массовых отравлений школьниц

В Тегеране и ряде других городов Ирана жители вышли на акции протеста из-за серии отравлений школьниц неизвестных токсическим веществом. Об этом сообщили в Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Указывается, что дети жаловались на тошноту и головные боли. Среди пострадавших от неизвестного вещества уже несколько сотен человек. Указывается, что случаи отравления зафиксировали как минимум в 30 школах в 10 из 31 провинции Ирана.

В Тегеране возмущенные происходящим родители устроили митинг у здания министерства образования. Вскоре он вылился в антиправительственную демонстрацию. Аналогичные акции прошли еще в двух районах столицы, а также в других городах, в том числе Исфахане и Раште.