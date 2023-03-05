По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, который произошел в жилом доме в столице Ирана в воскресенье. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще не менее шести человек пострадали, трое из них госпитализированы. Полиция Тегерана утверждает, что в доме размещалась мастерская по изготовлению взрывоопасных веществ, их детонация могла стать причиной произошедшего.

Других подробностей об инциденте пока не приводится.