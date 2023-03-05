https://news.day.az/world/1543761.html Взрыв в жилом доме в Тегеране, есть погибшие
Взрыв в жилом доме в Тегеране, есть погибшие
По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, который произошел в жилом доме в столице Ирана в воскресенье. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, еще не менее шести человек пострадали, трое из них госпитализированы. Полиция Тегерана утверждает, что в доме размещалась мастерская по изготовлению взрывоопасных веществ, их детонация могла стать причиной произошедшего.
Других подробностей об инциденте пока не приводится.
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