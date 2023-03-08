Газовые атаки в метро Ирана

Сегодня на нескольких станциях метро столицы Ирана Тегерана, также были зафиксированы газовые атаки.

Несколько человек госпитализированы. На фоне сообщений о смертях отравленных ранее в школах девочек, в обществе нарастают панические настроения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.