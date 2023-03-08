https://news.day.az/world/1544545.html Газовые атаки в метро Ирана - ВИДЕО
Газовые атаки в метро Ирана - ВИДЕО
Сегодня на нескольких станциях метро столицы Ирана Тегерана, также были зафиксированы газовые атаки.
Несколько человек госпитализированы. На фоне сообщений о смертях отравленных ранее в школах девочек, в обществе нарастают панические настроения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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