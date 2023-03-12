Швеция осудила вынесенный ее подданному смертный приговор в Иране

Правительство Швеции находится в контакте с властями Ирана по ситуации с бывшим лидером группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибом Чаабом, который, кроме иранского гражданства, имеет шведское подданство, и смертный приговор которому был утвержден Верховным судом Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма, МИД и посольство в Тегеране "интенсивно работают над внесением дополнительной ясности" в дело и осуждают вынесенный вердикт.

"Мы также выразили озабоченность по поводу ситуации с нашим подданным и попросили присутствовать на суде, - цитирует министра агентство TT в воскресенье. - Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальными [странами] ЕС осуждает его применение при любых обстоятельствах".