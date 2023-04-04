Пьянство и чревоугодие в полиции Армении

В 2022 г. полиция Армении закупила коньяка на 6.5 млн. драмов ($17 тыс.) и водки на миллион ($2600). Пресс-служба ведомства не уточняет, кто это все "употребил", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно отчету, опубликованному на сайте правительства e-gov.am, за прошедший год в рамках процедуры закупок у одного лица, то есть без конкурса, полиция закупила коньяка и водки на 7 млн. 440 тыс. драмов - это порядка 19 тыс. 310 долларов. Алкоголь покупался в основном в фирменном магазине Ереванского коньячного завода - ООО "Агулис Мек".

Всего с алкомаркетом было заключено 18 договоров: 14 февраля купили водки на 610 тыс. 200 драмов, на следующий день - водки на 379 тысяч и коньяка на 892 тыс. 560 драмов. 16 и 21 февраля заказали коньяк на 274 тыс. 60 др. и 460 тыс. 800 др., соответственно. Уже 25 мая полицейские заказали коньяка на общую сумму 377 тыс. 300 драмов, 13 июня они купили коньяк еще на 203 тыс. 400 драмов. 26 и 27 июля был приобретен коньяк на 73 тыс. 440 и 47 тыс. 40 драмов, соответственно. 15 и 16 августа было заключено 4 договора о покупке коньяка на общую сумму 2 млн. 644 тыс. 50 драмов. 2 сентября закупили абрикосовой водки на 23 тыс. 200 драмов, а 15 ноября - коньяка на общую сумму 654 тыс. 300 драмов. 9 декабря структура запаслась коньяком на сумму 800 тыс. 550 драмов.

Армянские СМИ обратились в пресс-службу полиции с целью узнать, кому достался алкоголь на тысячи долларов. Отвечать на вопрос там отказались. Пресс-секретарь предложил направить письменный запрос и ждать ответа.

Помимо выпивки почти на 20 тысяч долларов, полиция купила на бюджетные средства сигареты на 329 тыс. 160 драмов. Договор был заключен 30 августа с ООО "Сигарон".

4 млн. 34 тыс. 250 драмов были потрачены на еду: эти расходы оформлены в качестве "банкета", "организации ланча", просто "питания", а также "предоставления фуршета", "угощения", "организации обеда" и т.д. За 2022 год полиция дважды покупала "Шоколадную коллекцию" на общую сумму 1 млн. 60 тыс. драмов.

Еще 1 млн. 417 тыс. 720 драмов потрачены на "представительские" "церемониальные" услуги. Характер услуг не уточняется, несколько договоров были заключены с ресторанами или объектами питания.