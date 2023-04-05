https://news.day.az/world/1552740.html В Иране отравились 7 школьниц
В Иране отравились 7 школьниц
В девичьей школе Саламат иранского города Гум отравились 7 учащихся.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, у пострадавших были выявлены такие симптомы, как головная боль, головокружение, затрудненное дыхание и тошнота.
Учащиеся рассказали, что из школы исходил запах жженой резины.
Отметим, что с возобновлением занятий в школах после каникул в связи с праздником Новруз в Иране вновь стали наблюдаться случаи массовых отравлений.
Вчера были госпитализированы 20 школьниц в Тебризе и 8 школьниц в Исфахане.
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