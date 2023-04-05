В Иране отравились 7 школьниц

В девичьей школе Саламат иранского города Гум отравились 7 учащихся.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, у пострадавших были выявлены такие симптомы, как головная боль, головокружение, затрудненное дыхание и тошнота.

Учащиеся рассказали, что из школы исходил запах жженой резины.

Отметим, что с возобновлением занятий в школах после каникул в связи с праздником Новруз в Иране вновь стали наблюдаться случаи массовых отравлений.

Вчера были госпитализированы 20 школьниц в Тебризе и 8 школьниц в Исфахане.