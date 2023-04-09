Протесты против тегеранского режима набирают обороты

В Иране продолжаются акции протеста, направленные против муллократического режима. Иногда они носят массовый, а порой - индивидуальный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, группа молодых людей выразила свой протест, вырезав с государственного флага один из элементов, символизирующих приверженность страны к исламу,