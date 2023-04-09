https://news.day.az/world/1553836.html Протесты против тегеранского режима набирают обороты
Протесты против тегеранского режима набирают обороты
В Иране продолжаются акции протеста, направленные против муллократического режима. Иногда они носят массовый, а порой - индивидуальный характер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, группа молодых людей выразила свой протест, вырезав с государственного флага один из элементов, символизирующих приверженность страны к исламу,
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