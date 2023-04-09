В Иране усиливается преследование женщин
Власти Ирана сообщили, что начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, не носящих хиджаб.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявили в МВД Ирана.
В сообщении полиции Ирана отмечается, что обнаруженным и идентифицированным таким образом "нарушительницам" будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. По словам иранских правоохранительных органов, это поможет предотвратить "сопротивление закону о ношении хиджаба".
Случаи отказа женщин от ношения хиджаба участились в Иране на фоне протестов, вспыхнувших в стране после смерти 22-летней Махсы Амини, которую до этого задержала полиция нравов - за то, что она якобы "неправильно" носила хиджаб.
После нескольких месяцев противостояния в Иране начали выносить смертные приговоры и казнить участников демонстраций, а также преследовать юристов, пытающихся представлять интересы задержанных в суде.
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