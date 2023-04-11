Армяне перекрыли дорогу в Гюмри

Родственники задержанных армянских диверсантов перекрыли дорогу Гюмри-Бавра с требованием вернуть их на родину.

"Нам больше не нужны встречи с представителями правительства или министерства иностранных дел. Нам нужны наши сыновья живыми и здоровыми. Мы больше не можем ждать", - отметили участники акции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции подчеркивают, что не откроют дорогу, пока у них не будет конкретной информации о возвращении их сыновей и родственников.

Напомним, что родственники проводили акции протеста в Ереване. Они даже ночевали у здания правительства с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, однако их не приняли.