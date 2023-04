Количество казней в Иране выросло на 75%

Количество казней в Иране в 2022 году выросло на 75%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом говорится в отчете базирующейся в Париже организации "Вместе против смертной казни" (Together Against The Death Penalty) и базирующейся в Норвегии организации "Права человека в Иране" (Iran Human Rights).

Согласно отчету, в 2022 году в Иране было повешено заключенных на 75% больше, чем в предыдущие годы.

В отчете говорится, что в 2022 году было казнено не менее 582 человек, что является самым высоким показателем с 2015 года. Таким образом, число, зарегистрированное в 2021 году, составило 333.

Напомним, что прошлый год ознаменовался всплеском общенациональных протестов в Иране, в результате которых погибла 22-летняя Махса Амини, арестованная в сентябре по обвинению в нарушении дресс-кода для женщин.

Власти заявили, что в связи с протестом были повешены четыре человека.