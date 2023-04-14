Количество казней в Иране возросло

Мохаммад Махди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни выступают перед иранским судом. Это только две жертвы мрачной статистики Исламской Республики.

Согласно новому отчету правозащитных организаций, в 2022 году число смертных казней выросло на 75% по сравнению с 2021.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в прошлом году по меньшей мере 582 человека были казнены. Это самый высокий показатель с 2015 года, и он значительно превышает среднее значение за последние 15 лет.

Эти цифры стремительно выросли за год, который был отмечен бурными антиправительственными акциями и их последующим подавлением со стороны органов безопасности и юстиции.

Протесты вспыхнули в сентябре после смерти в полицейском участке молодой женщины, обвиненной в нарушении исламских правил ношения одежды.

Группы "Права Ирана" и "Вместе против смертной казни" утверждают, что в последние месяцы 2022 года четыре человека были казнены за протесты и более ста ожидают возможного смертного приговора. Большинство казненных в прошлом году были осуждены за наркотики и убийства.