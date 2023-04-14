https://news.day.az/world/1555344.html Иран готовится к блокировке Ормузского пролива - ВИДЕО
Иран готовится к блокировке Ормузского пролива - ВИДЕО
2700 различных судов участвуют в мероприятии, которое проходит в различных иранских портах в Персидском заливе, флотилия находится в тесном сопровождении военных судов.
Лодки покинули порт Бендер-Аббас в направлении Ормузского пролива, где бригадный генерал Али Реза Танксири объявит о начале мероприятия для Палестины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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