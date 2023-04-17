Тегеранский режим усиливает репрессии против женщин

Революционный суд Тегерана вынес решение в отношении известной иранской активистки Гюльрух Ибрахими. Она приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в "сборах и сговоре" и "пропаганде против правительства".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

По информации, ей также запрещены выезд из страны, общественная деятельность и проживание в Тегеране.

Г.Ибрахими отвергла выдвинутые против нее обвинения и заявила, что данный приговор был вынесен с целью запугать протестующих женщин в Иране.

Отметим, что Гюльрух Ибрахими является женой известного правозащитника, общественного деятеля и бывшего политзаключенного Араша Садиги.

Активистка, которую несколько раз задерживали за защиту прав женщин, в последний раз была арестована в октябре 2022 года. В настоящее время она содержится в тегеранской тюрьме Эвин.