Главы МИД ЕС одобрили новый пакет санкций в отношении Ирана

Главы МИД стран Евросоюза приняли в понедельник седьмой пакет санкций против Ирана за "нарушения прав человека".

Об этом сообщается в Twitter председательства Швеции в Совете ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ЕС послал еще один четкий сигнал Ирану. Совет по международным вопросам (FAC - прим. ТАСС) принял 7-й пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране", - говорится в сообщении.