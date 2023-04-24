https://news.day.az/world/1558290.html Главы МИД ЕС одобрили новый пакет санкций в отношении Ирана
Главы МИД ЕС одобрили новый пакет санкций в отношении Ирана
Главы МИД стран Евросоюза приняли в понедельник седьмой пакет санкций против Ирана за "нарушения прав человека".
Об этом сообщается в Twitter председательства Швеции в Совете ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня ЕС послал еще один четкий сигнал Ирану. Совет по международным вопросам (FAC - прим. ТАСС) принял 7-й пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране", - говорится в сообщении.
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