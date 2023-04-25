В Армении возбуждены уголовные дела против почти 11 тысяч дезертиров

В Армении обвинения в дезертирстве предъявлены 756 лицам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Было отмечено, что речь идет о лицах, обвиняемых по статьям о самовольном оставлении воинской части, дезертирстве и отказе от службы в период 44-дневной войны и объявлении в стране военного положения.

Сообщается, что в суд направлено 118 дел по 143 лицам. По 58 делам (число фигурантов - 64) из 118 дел, направленных в суд, судебное разбирательство завершено, приняты судебные акты. Еще 60 дел (число фигурантов - 79) находятся на этапе судебного разбирательства.

Ранее жена премьер-министра Армении Анна Акопян заявила, что во время 44-дневной войны в Армении было 11 тысяч дезертиров.