https://news.day.az/world/1558967.html Начальника Ереванского гарнизонного госпиталя арестовали за взятку
Начальника Ереванского гарнизонного госпиталя арестовали за взятку
Арестован начальник Ереванского гарнизонного госпиталя.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.
Отмечается, что подполковнику медицинской службы Ерванду Ованнисяну предъявлено обвинение по делу о взятке.
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