Начальника Ереванского гарнизонного госпиталя арестовали за взятку

Арестован начальник Ереванского гарнизонного госпиталя.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

Отмечается, что подполковнику медицинской службы Ерванду Ованнисяну предъявлено обвинение по делу о взятке.