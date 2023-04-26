Кадры покушения на аятоллу в Иране
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Распространены кадры покушения на члена Экспертного совета Ирана, бывшего имама города Захидан аятоллу Аббаса Али Сулеймани.

Как передает Day.Az, кадры сняты камерами наблюдения.

На кадрах видно, как вооруженный человек с близкого расстояния стреляет из автомата в аятоллу.