https://news.day.az/world/1559020.html Кадры покушения на аятоллу в Иране - ВИДЕО
Кадры покушения на аятоллу в Иране - ВИДЕО
Распространены кадры покушения на члена Экспертного совета Ирана, бывшего имама города Захидан аятоллу Аббаса Али Сулеймани.
Как передает Day.Az, кадры сняты камерами наблюдения.
На кадрах видно, как вооруженный человек с близкого расстояния стреляет из автомата в аятоллу.
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