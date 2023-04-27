В Иране между муллой и автомобилистом произошел конфликт.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Инцидент был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения.

На видео запечатлено, как мулла лежит на капоте, ухватившись за него, а водитель как ни в чем не бывало продолжает вести машину.