https://news.day.az/world/1559114.html В Иране между муллой и автомобилистом произошел конфликт - ВИДЕО
В Иране между муллой и автомобилистом произошел конфликт - ВИДЕО
В Иране между муллой и автомобилистом произошел конфликт.
Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Инцидент был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения.
На видео запечатлено, как мулла лежит на капоте, ухватившись за него, а водитель как ни в чем не бывало продолжает вести машину.
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