https://news.day.az/world/1559653.html Дело военного преступника Оганяна направлено в суд
Дело военного преступника Оганяна направлено в суд
Результаты расследования в отношении бывшего министра обороны Армении и главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна направлены в Антикоррупционный суд Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на генпрокуратуру Армении, кроме Оганяна, обвинения были предъявлены еще 12 лицам.
Напомним, в уголовном деле фигурирует и имя бывшего начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатуряна.
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