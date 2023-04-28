Дело военного преступника Оганяна направлено в суд

Результаты расследования в отношении бывшего министра обороны Армении и главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна направлены в Антикоррупционный суд Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на генпрокуратуру Армении, кроме Оганяна, обвинения были предъявлены еще 12 лицам.

Напомним, в уголовном деле фигурирует и имя бывшего начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатуряна.