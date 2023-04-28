https://news.day.az/world/1559690.html Армения под угрозой санкций - Financial Times
Армения под угрозой санкций - Financial Times
Евросоюз обсуждает введение экспортных ограничений в отношении стран, которе реэкспортируют санкционную продукцию в Россию, передает Day.Az со ссылкой на The Financial Times.
Ранее сообщалось, что Армения является одной из стран, способствующей ввозу в Россию подсанкционных товаров.
Зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.
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