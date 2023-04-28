Армения под угрозой санкций

Евросоюз обсуждает введение экспортных ограничений в отношении стран, которе реэкспортируют санкционную продукцию в Россию, передает Day.Az со ссылкой на The Financial Times.

Ранее сообщалось, что Армения является одной из стран, способствующей ввозу в Россию подсанкционных товаров.

Зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.