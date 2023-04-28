https://news.day.az/world/1559758.html Население Армении продолжает сокращаться
Население Армении продолжает сокращаться
За последние 12 лет население Армении сократилось на 3%.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.
Согласно отчету, постоянное население Армении составляет примерно 2,928 млн. человек, что на 3% меньше по сравнению с 2011 годом и на 9% меньше, чем в 2001 году.
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