Население Армении продолжает сокращаться

За последние 12 лет население Армении сократилось на 3%.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Согласно отчету, постоянное население Армении составляет примерно 2,928 млн. человек, что на 3% меньше по сравнению с 2011 годом и на 9% меньше, чем в 2001 году.