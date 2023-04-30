https://news.day.az/world/1560146.html В Иране убит начальник полиции
В Иране убит начальник полиции
В городе Сараван иранской провинции Систан и Белуджистан убит начальник полиции.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA.
Согласно информации, сегодня утром неизвестные обстреляли автомобиль начальника полиции Саравана Алирезы Шехраки.
В результате инцидента майор Шехраки погиб, а его жена получила тяжелые ранения.
Поиски стрелявших продолжаются.
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