В Иране убит начальник полиции
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В городе Сараван иранской провинции Систан и Белуджистан убит начальник полиции.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA.

Согласно информации, сегодня утром неизвестные обстреляли автомобиль начальника полиции Саравана Алирезы Шехраки.

В результате инцидента майор Шехраки погиб, а его жена получила тяжелые ранения.

Поиски стрелявших продолжаются.