России перекрыла газовый вентиль в Армению

Россия остановила подачу газа в Армению.

Об этом сообщает с понедельник Day.Az со ссылкой на Газпром Армения.

"В целях проведения плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ- Закавказье" в Ставропольском крае РФ подача природного газа в Армению по указанному газопроводу прекращена с 08:00 (09:00 GMT) часов 1 мая до 20:00 (21:00 GMT) часов 4 мая", - говорится в сообщении