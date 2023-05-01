https://news.day.az/world/1560367.html России перекрыла газовый вентиль в Армению
России перекрыла газовый вентиль в Армению
Россия остановила подачу газа в Армению.
Об этом сообщает с понедельник Day.Az со ссылкой на Газпром Армения.
"В целях проведения плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ- Закавказье" в Ставропольском крае РФ подача природного газа в Армению по указанному газопроводу прекращена с 08:00 (09:00 GMT) часов 1 мая до 20:00 (21:00 GMT) часов 4 мая", - говорится в сообщении
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