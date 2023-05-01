Армения пошла на еще один антироссийский шаг

Армения проголосовала за резолюцию ООН о признании России агрессором, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, 26 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, в которой Россия упоминается как агрессор.

Документ был принят 122 голосами "за".

Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и еще 15 стран воздержались.