https://news.day.az/world/1560523.html Армения пошла на еще один антироссийский шаг - В ООН
Армения пошла на еще один антироссийский шаг - В ООН
Армения проголосовала за резолюцию ООН о признании России агрессором, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как отмечается, 26 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, в которой Россия упоминается как агрессор.
Документ был принят 122 голосами "за".
Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и еще 15 стран воздержались.
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