В Иране повесили гражданина Швеции

В Иране повесили шведско-иранского гражданина.

Иран в субботу казнил шведско-иранского диссидента, осужденного за руководство группой арабских сепаратистов, обвиняемой в нападениях, в том числе на военный парад в 2018 году, в результате которого погибли 25 человек, передает Day.Az со ссылкой на государственную телекомпанию IRIB.



Хабиб Фараджолла Шааб был приговорен к смертной казни за "коррупцию на земле", что является смертной казнью по строгим исламским законам Ирана.