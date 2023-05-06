https://news.day.az/world/1562025.html В Иране повесили гражданина Швеции
Иран в субботу казнил шведско-иранского диссидента, осужденного за руководство группой арабских сепаратистов, обвиняемой в нападениях, в том числе на военный парад в 2018 году, в результате которого погибли 25 человек, передает Day.Az со ссылкой на государственную телекомпанию IRIB.
В Иране повесили гражданина Швеции
В Иране повесили шведско-иранского гражданина.
Иран в субботу казнил шведско-иранского диссидента, осужденного за руководство группой арабских сепаратистов, обвиняемой в нападениях, в том числе на военный парад в 2018 году, в результате которого погибли 25 человек, передает Day.Az со ссылкой на государственную телекомпанию IRIB.
Хабиб Фараджолла Шааб был приговорен к смертной казни за "коррупцию на земле", что является смертной казнью по строгим исламским законам Ирана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре