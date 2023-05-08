Разоблачена еще одна военная махинация Ирана

Влиятельное издание The Washington Post обвинило Иран в секретной поставке вооружения в Сирию под видом гуманитарной помощи, передает Day.Az.

"Иран скрывал оружие среди помощи после землетрясения, чтобы делать военнослужащих США мишенями для атак", - говорится в статье.

Издание обвинило Иран в поставках в Сирию боеприпасов, стрелкового оружия и беспилотников.