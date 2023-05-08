https://news.day.az/world/1562325.html Разоблачена еще одна военная махинация Ирана
Разоблачена еще одна военная махинация Ирана
Влиятельное издание The Washington Post обвинило Иран в секретной поставке вооружения в Сирию под видом гуманитарной помощи, передает Day.Az.
"Иран скрывал оружие среди помощи после землетрясения, чтобы делать военнослужащих США мишенями для атак", - говорится в статье.
Издание обвинило Иран в поставках в Сирию боеприпасов, стрелкового оружия и беспилотников.
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