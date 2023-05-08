В Ереван стягиваются значительные силы полиции

В Ереван стягивают значительные силы полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на видеозаписи видны автобусы полные служителей правопорядка, которые направляются в центр города.

Также, на видео видно как полицейские автомобили сопровождают автобусы.