https://news.day.az/world/1562394.html Тегеран обиделся на Брюссель
Тегеран обиделся на Брюссель
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани в воскресенье раскритиковал интервенционистские меры европейских стран после казни Ираном шведского гражданина, обвиненного в терроризме.
Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, Канаани отметил, что "меры поддержки" Европы для террористов - это не только попытка предотвратить отправление правосудия, но и фактически будут поощрять и продвигать "зловещее явление терроризма" во всем мире.
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