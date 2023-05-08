Тегеран обиделся на Брюссель

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани в воскресенье раскритиковал интервенционистские меры европейских стран после казни Ираном шведского гражданина, обвиненного в терроризме.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, Канаани отметил, что "меры поддержки" Европы для террористов - это не только попытка предотвратить отправление правосудия, но и фактически будут поощрять и продвигать "зловещее явление терроризма" во всем мире.