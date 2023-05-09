В Иране повесили двух человек за "богохульство"

Двое иранцев были повешены в тюрьме в центральном Иране за богохульство всего сутки спустя после казни иранца со шведским паспортом по обвинениям в терроризме. Число казней в Исламской республике растет год от года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после казни в минувшие выходные по обвинению в терроризме иранца с двойным шведским гражданством ещё двое заключенных были повешены властями исламской республики - на этот раз за богохульство.

Смертные приговоры Юсефу Мехреду и Садолле Фазели-Заре были приведены в исполнение в тюрьме Арак в центре страны. Оба были обвинены в оскорблении пророка Мухаммеда и пропаганде атеизма.

Эти казни стали последними в быстро растущем списке смертных приговоров, которые в основном выносят противникам религиозного режима и представителям этнических меньшинств.

Недавнее исследование западных неправительственных организаций обозначило резкий всплеск применения смертной казни в Исламской Республике в прошлом году.

582 человека были казнены за целый ряд предполагаемых преступлений, что вывело Иран на второе место в рейтинге стран, применяющих смертную казнь.

Рост числа казней совпал в Иране с многомесячными антиправительственными протестами и их кровавым подавлением, в результате которого погибли сотни людей, а многие попали в заключение.