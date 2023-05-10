https://news.day.az/world/1563109.html Пашинян собрал представителей силовых структур
Пашинян собрал представителей силовых структур
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил министра внутренних дел Ваге Казаряна, генерального секретаря МВД Ара Фиданяна и других высокопоставленных лиц силовых структур.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сейчас в правительстве идет обсуждение. Во встрече участвуют также министры и их заместители.
На данный момент нет информации о предмете обсуждения.
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