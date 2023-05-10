Резкий скачок количества казней в Иране

По данным базирующейся в Норвегии правозащитной группы, в Иране казнены семь человек, осужденных за изнасилование и незаконный оборот наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

В заявлении правозащитной организации Iran Human Rights (IHR) говорится, что четыре человека были повешены в тюрьме Раджаи Шахр по обвинению в изнасиловании, а трое других были казнены за преступления, связанные с наркотиками, в тюрьме Газаль Хесар в северном городе Карадж.

По данным правозащитных групп, в 2022 году число казней в Иране выросло на 75%.

По оценкам IHR и базирующейся в Париже организации "Вместе против смертной казни", в 2022 году в Иране было проведено 582 казни, что является самым высоким показателем в Иране с 2015 года по сравнению с 333 казнями в 2021 году.