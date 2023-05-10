США усложнят жизнь Ирану

Палата представителей США представила двухпартийный законопроект о введении санкций в отношении широкого круга деятельности в поддержку иранской программы создания ракет и беспилотников в преддверии истечения в октябре 2023 года срока действия запрета ООН на ракеты в отношении Ирана, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно положениям принятой около 8 лет назад резолюции Совета Безопасности ООН об утверждении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничения, введенные этой организацией в отношении деятельности, связанной с баллистическими ракетами Ирана, истекают в октябре 2023 года.

"Даже при наличии ограничений ООН иранские ракеты и беспилотники нацелены на американские войска, союзников и партнеров на Ближнем Востоке", говорится в сообщении членов Палаты представителей.

Они также назвали законопроект "Законом о борьбе с преступностью" и назвали его целью "ограничение арсенала Ирана, удержание злонамеренных субъектов от поддержки Ирана и его ставленников и предотвращение распространения этого опасного оружия на новые поля сражений".