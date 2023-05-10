Иран анонсирует масштабное преступление

Корпус Стражей Исламской Революции угрожает Израилю ударами.

На распространенном видео с подписью "Вы не будете в безопасности", сопровождаемой флагами двух государств, видно, как люди убегают под звуки сирен воздушной тревоги, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.