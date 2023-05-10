https://news.day.az/world/1563170.html Иран анонсирует масштабное преступление - ВИДЕО
Иран анонсирует масштабное преступление - ВИДЕО
Корпус Стражей Исламской Революции угрожает Израилю ударами.
На распространенном видео с подписью "Вы не будете в безопасности", сопровождаемой флагами двух государств, видно, как люди убегают под звуки сирен воздушной тревоги, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
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