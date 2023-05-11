Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал, что Армении не нужен мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян во время выступления на заседании Правительства сказал:

"Хочу ответить на следующий вопрос, который, как предполагаю, зададут определенные силы, если я поеду в Брюссель. Насколько вероятно, что мирное соглашение с Азербайджаном в воскресенье будет подписано? К сожалению, такая возможность очень маленькая".

Данное заявление прекрасно иллюстрирует причины, которые сподвигли Армению на последнюю провокацию в отношении Азербайджана. Своим заявлением Пашинян подтвердил, что Ереван не заинтересован в мире и готов продолжать эскалационно-провокационную политику в отношении Баку.