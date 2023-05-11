Министр экономики Ирана впервые посетил Саудовскую Аравию

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи посетил в четверг Саудовскую Аравию с первым визитом с момента возобновления дипотношений между государствами. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Хандузи прибыл в город Джидду во главе делегации от Минэкономики исламской республики, в аэропорту их встретили официальные лица Саудовской Аравии, а также руководители Исламского банка развития и сотрудники базирующегося в Джидде генконсульства Ирана.

Как ожидается, министр экономики проведет переговоры с высшими должностными лицами королевства, а также выступит на заседании Исламского банка развития. Подробностей о том, с кем именно из представителей власти Саудовской Аравии у Хандузи запланированы встречи, агентство не привело.