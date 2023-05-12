Иран обиделся на Швецию

Осуждая неблагоразумный шаг шведского парламента против КСИР, официальный представитель МИД Ирана посоветовал Швеции не отказываться от ирано-шведских связей в пользу террористов и сионистских врагов.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в своем заявлении в четверг Насер Канани решительно осудил антииранские действия шведского парламента по включению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Канани также посоветовал шведскому правительству не жертвовать национальными интересами Швеции и давними отношениями между двумя странами ради обеспечения интересов террористов и сионистского режима апартеида и врагов иранской нации.

Отметим, что отношения между Ираном и Швецией ухудшились на фоне казни шведского гражданина в Иране.