Иран казнит своих граждан

Апелляционный суд в Иране подтвердил приговор суда первой инстанции, приговорив к смертной казни трех обвиняемых в убийстве в ходе беспорядков в ноябре 2022 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что в середине ноября 2022 года Салех Хашеми, Маджид Каземи и Саид Йагуби обвинялись в вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого погибли три человека.

Ранее, Иран казнил гражданина Швеции, которого обвинил в терроризме.