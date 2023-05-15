По меньшей мере 19 человек пострадали в результате схода лавины в иранской провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе исламской республики. Об этом сообщило в понедельник агентство "Клуб молодых журналистов" со ссылкой на главу местного филиала иранского Общества Красного Полумесяца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в понедельник утром в районе Сераб, расположенном на востоке провинции. На место схода лавины оперативно прибыли спасатели, которые начали поиск людей. Все пострадавшие извлечены из-под снежных завалов.

О жертвах стихийного бедствия не сообщалось.